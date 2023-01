Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Betrunkene Fahranfängerin zerlegte ihr Auto

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, fuhr die 18-Jährige von Ingoldingen in Richtung Stafflangen. Im Ortsteil Muttensweiler fuhr sie am Kreisverkehr der Eichener Straße mit der Hauptstraße geradeaus über die Mittelinsel. Ihr Fiat wurde dadurch ausgehoben und überschlug sich. Das Auto prallte noch gegen eine Straßenlampe und blieb auf dem Dach liegen. Bei der Unfallaufnahme wurde eine deutliche Alkoholisierung festgestellt. Die Fahrerin und ihre ebenfalls 18-jährige Beifahrerin erlitten Schnittwunden an den Händen und Armen. Beide wurden im Krankenhaus ambulant versorgt. Der Schaden am Auto wird auf 7.000 EUR geschätzt, am Laternenmast auf 1.000 EUR. Bei der Fahrerin wurde eine Blutprobe erhoben, ihr Führerschein wurde einbehalten.

