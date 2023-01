POL-DN: Einbrecher am frühen Abend unterwegs

Düren (ots) - In Düren haben Katalysator-Diebe am Donnerstag (05.01.2023) gleich drei Mal zugeschlagen. Zwischen 08:15 Uhr und 17:15 Uhr am Donnerstag haben bislang Unbekannte in der Willi-Bleicher-Straße einen Katalysator von einem Auto gestohlen. Sie entfernten das Bauteil mit entsprechendem Werkzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 350 Euro. Auch in Düren-Mariaweiler wurden am Donnerstag die Katalysatoren ...

