POL-LB: Schwieberdingen: Auffahrunfall auf der B 10 führt zu leichten Verkehrsbehinderungen

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag ereignete sich gegen 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 10 auf Höhe Schwieberdingen-Mitte ein Auffahrunfall. Eine 31 Jahre alte Opel-Lenkerin, die in Richtung Stuttgart unterwegs war, wollte einem Verkehrsteilnehmer das Einfädeln vom Beschleunigungsstreifen ermöglichen und bremste hierauf ab. Ein von hinten heranfahrender 57 Jahre alter Mercedes-Lenker erkannte das mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Opel auf. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen, da die Fahrbahn in Richtung Stuttgart aufgrund des Unfalls blockiert war. Der Verkehr wurde hierauf von Polizeibeamten geregelt. Die 31 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Gegen 16.15 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und der Verkehr konnte wieder fließen.

