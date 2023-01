POL-WAF: Telgte. Auf frischer Tat ertappt

Warendorf (ots) - Ein auf Kipp stehendes Fenster haben sich Einbrecher zu Nutze gemacht und sind am Wochenende in ein Firmengebäude in Ahlen eingebrochen. Zwischen Samstag (31.12.2022, 15.00 Uhr) und Montag (02.01.2023, 07.45 Uhr) haben sich die Täter Zugang zu dem Gebäude an der Sachsenstraße verschafft und unter anderem Bargeld und Elektrogeräte gestohlen. In der Haarbachstraße sind Unbekannte zwischen Samstag ...

