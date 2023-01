POL-DN: Alkohol am Steuer: 53-Jähriger verletzt

Jülich (ots) - An der Bahnhaltestelle "Forschungszentrum" in Jülich haben Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (04.01.2023) den Fahrkartenautomaten gewaltsam geöffnet. Zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und 06:55 Uhr am Mittwoch waren die Täter vor Ort. Sie schnitten den Fahrkartenautomat auf und entwendeten das Geld daraus. Insgesamt verursachten sie dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Wie viel Beute ...

