Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Vettweiß (ots)

In Vettweiß-Soller sind bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch (04.01.2023) in das Vereinsheim in der Drover Straße eingebrochen. Sie konnten unerkannt flüchten.

Der oder die Täter öffneten in der Nacht gewaltsam die Terrassentür des Vereinsheims. Zudem verschafften sie sich Zutritt zu mehreren Containern, die als Anbau und Lager neben dem Vereinsheim dienen. Die unbekannten Täter brachen schließlich einige Schränke auf. Mit mehreren Kästen Bier flüchteten sie dann.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell