POL-DN: Rollerfahrt unter Alkoholeinfluss endet im Krankenhaus

Inden (ots) - In einem Waldstück nahe des Solarparks in Inden-Frenz hat ein bislang Unbekannter unerlaubt gejagt. Die Polizei hofft auf Hinweise. Gegen 09:15 Uhr am Dienstag (03.01.2023) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei: Er hatte in einem Graben neben einem Feldweg Überreste eines Rehs entdeckt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort konnten dann Hinweise auf Jagdwilderei festgestellt werden. Der bislang ...

