POL-DN: Unbekannte stehlen Kabel von Baustelle

Vettweiß (ots) - Im Rosenweg in Vettweiß haben Unbekannte in der Silvesternacht (01.01.2023) einen Garten in Brand gesetzt. Gegen 01:30 Uhr bemerkten Zeugen das Feuer. Vermutlich durch Feuerwerkskörper brach das Feuer in der Nacht aus. Laut Aussagen mehrerer Zeugen sei zunächst ein lauter Knall und anschließend das Knistern einer Feuerwerksfontäne hörbar gewesen. Kurz darauf konnten durch die Zeugen in dem Garten ...

