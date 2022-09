Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbrüchen

Ratzeburg (ots)

16. September 2022 | Kreis Stormarn - 14. /15.09.2022 - Ahrensburg / Hoisdorf

Am vergangenen Mittwoch (14.09.2022) ist es in Ahrensburg zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Zwischen 15.35 Uhr und 17.15 Uhr versuchten Unbekannte vergebens in der Straße Am Lindenhof in das Wohnhaus einzudringen. Es entstand geringer Sachschaden.

In der Straße Thie in Hoisdorf dagegen gelang es unbekannten Tätern am Donnerstag (15.09.2022), während der Abwesenheit der Bewohner von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr in dessen Wohnbereich eines Einfamilienhauses zu gelangen. Durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss stiegen die Unbekannten in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Schmuck, Bargeld und Elektronik-Artikel in noch unbekannter Schadenshöhe.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg leitet die Ermittlungen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell