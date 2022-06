Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verletzter Pkw-Fahrer durch Frontalzusammenstoß

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, Dorfstraße; Mittwoch, 15.06.2022, 16:30 Uhr

KATLENBURG-LINDAU (TH) Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ereignete sich am Mittwochnachmittag, 15.06.2022, gegen 16:30 Uhr im Bereich der Dorfstraße in Elvershausen.

Ein 87-jähr. Mann aus Katlenburg-Lindau befuhr mit seinem Suzuki die Dorfstraße und bog nach rechts auf die K 410 in Richtung Hammenstedt ab. Hierbei kam er aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem 58-jähr. Audifahrer aus Katlenburg-Lindau. Durch den Zusammenstoß wurde der 87-jähr. Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus Herzberg verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 15000,-- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell