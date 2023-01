Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche am frühen Mittwochabend

Düren/Langerwehe (ots)

In Düren und Langerwehe hat es am Mittwoch (04.01.2023) mehrere Einbrüche gegeben. Die Täter waren jeweils am frühen Abend unterwegs.

In Düren auf der Bücklerstraße verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 17:55 Uhr und 21:20 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Im Schlafzimmer der Bewohner durchsuchten die Täter dann sämtliche Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich flüchteten sie schließlich.

Zwischen 16:00 Uhr und 22:30 Uhr am Mittwoch drangen Einbrecher außerdem in ein Haus in der Straße "Tuchbleiche" in Düren-Birkesdorf ein. Sie schlugen hierfür eine Balkontür ein. Dann durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen in dem Haus. Zur Beute der Täter können bislang keine Angaben gemacht werden.

Auch in Langerwehe-Schlich hat es einen Einbruch gegeben. Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch ein Fenster in der oberen Etage Zutritt zu dem Haus. Hierfür stieg er zunächst auf die Garage. Der unbekannte Täter machte beim Einsteigen in das Haus jedoch Lärm - sodass der anwesende Bewohner den Einbruch umgehend bemerkte. Als er nachschauen wollte flüchtete der Täter ohne Beute.

Zeugen, die in einem der oben genannten Fälle Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

