Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Einbruch in Haus

Beute machten Unbekannte am Donnerstag in Achstetten.

Ulm (ots)

Im Laufe des Tages hebelten Unbekannte ein Fenster an dem Haus in der Straße Heckenäcker auf. In dem Haus durchwühlten sie mehrere Räume und fanden Geld. Das nahmen sie mit. Gegen 18.15 Uhr sah ein Zeuge in der Nähe des Tatortes zwei männliche Personen auf seinem Grundstück. Die verscheuchte er und die Männer flüchteten. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Unbekannten. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Ob die Männer für den Einbruch verantwortlich waren ist nicht bekannt. Die sollen etwa 25-35 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 0075446(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell