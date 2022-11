Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Einfamilienhaus - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebstahl aus Wohnung - Einbruch - Einbruch in Zweifamilienhaus

Fulda (ots)

Diebstahl aus Einfamilienhaus

Petersberg. Unbekannte betraten am frühen Freitagmorgen (18.11.) über eine geöffnete Terrassentür unbefugt ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Roten Rain". Anschließend entwendeten die Langfinger einen Geldbeutel samt Inhalt sowie einen Laptop und eine Umhängetasche aus den Räumlichkeiten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Zwischen Montag (14.11.) und Freitag (18.11.) brachen Unbekannte ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße "Langenburg" auf. Als die Täter feststellten, dass hinter dem Fenster ein Schrank stand und sie hierdurch nicht in das Gebäude gelangen konnten, ließen sie vermutlich von dem weiteren Tatvorhaben ab. An dem Fenster entstand Sachschaden von circa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Wohnung

Fulda. Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Rohrhirsch-Straße stahlen Unbekannte am Samstagmorgen (19.11.), zwischen 7 Uhr und 7.10 Uhr, eine Geldbörse. Über ein geöffnetes Badezimmerfenster gelangten die Langfinger in den Wohnraum, aus dem sie das Diebesgut in noch unbekanntem Wert stahlen. Anschließend flüchteten die Täter über eine Terrassentür in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Pilgerzell. Ein Wohnhaus in der Carl-Benz-Straße wurde am Sonntag (20.11.), zwischen 2.15 Uhr und 9.15 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher ein gekipptes Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Während die Bewohner in dem Gebäude schliefen, durchsuchten die Täter die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Zweifamilienhaus

Künzell. Ein Unbekannter verschaffte sich am frühen Samstagmorgen (19.11.), zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Turmstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde ein Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam und versuchte diesen an der weiteren Flucht zu hindern. Daraufhin schubste der Täter den Mann nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit beiden Händen von sich weg und flüchtete letztlich über eine offenstehende Terrassentür aus dem Objekt. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Der Täter kann als männlich, etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Winterjacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

