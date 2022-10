POL-F: 221031 - 1243 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme eines Drogendealers

Frankfurt (ots) - (fue) Wie den Medien bekannt, wurde seit dem 29. Oktober 2022 der 70-jährige Alain Mark H. aus Frankfurt vermisst. Der 70-Jährige konnte am heutigen Nachmittag in Frankfurt angetroffen werden. Die vorgenannte Vermisstenmeldung ist somit hinfällig. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt ...

