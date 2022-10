POL-F: 221030 - 1240 Frankfurt am Main: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 25-jähriger Mann war am Samstag, den 29. Oktober 2022, gegen 06.40 Uhr, zu Fuß unterwegs in der Euckenstraße, Laufrichtung Königsteiner Straße. Dabei hielt er sein Smartphone in der Hand und tippte darauf herum. In Höhe der Hausnummer 33 kamen ihm zwei junge Männer entgegen, welche ohne Vorwarnung auf ihn einschlugen. Sie schlugen, ...

mehr