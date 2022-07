Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in einer Gaststätte

Lippstadt (ots)

Am Sonntag, um 01:51 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an die Lange Straße gerufen. Hier brannte es in einer Gaststätte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Küche, ein Büro, ein Lagerraum und der Gastraum wurden durch das Feuer stark beschädigt. Inwieweit die Decke zum ersten OG geschädigt wurde, muss noch festgestellt werden. Der sicherlich sehr hohe Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern noch an. (lü)

