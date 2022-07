Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Randalierer auf dem Friedhof

Werl (ots)

Am Freitagabend musste die Polizei mehrfach wegen eines Randalierers ausrücken. Um 18:42 Uhr meldeten Zeugen einen betrunkenen Mann der mit freiem Oberkörper und barfuß auf dem Parkplatz eines Discounters an der Soester Straße unterwegs war. Die Polizisten konnten den sehr aggressiven und offensichtlich stark alkoholisierten Mann auf dem Parkplatz vor dem Friedhof antreffen. Er kam dem dort ausgesprochenen Platzverweis zunächst auch nach. Zehn Minuten später wurden die Beamten erneut gerufen. Dieses Mal pöbelte der 47-jährige Werler Passanten auf dem Friedhoff an. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin mit zur Wache. Dies gestaltete sich jedoch als schwierig. Der Mann wehrte sich und musste mit Handfesseln fixiert werden. Die Schimpftiraden ließen kaum ein Wort aus der untersten Schublade des deutschen Sprachgebrauchs aus. Außerdem drohte er sexuelle Übergriffe an den Familienmitgliedern der Beamten auszuführen. Der von ihm dabei benutzte Sprachgebrach war ekelig und ehrverletzend. An der Wache wurde seine Gewahrsamsfähigkeit geprüft. Ein Richter ordnete die Entnahme von Blutproben und den Verbleib des Werlers in der Zelle bis zum nächsten Morgen an. (lü)

