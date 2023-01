Ulm (ots) - Im Laufe des Tages hebelten Unbekannte ein Fenster an dem Haus in der Straße Heckenäcker auf. In dem Haus durchwühlten sie mehrere Räume und fanden Geld. Das nahmen sie mit. Gegen 18.15 Uhr sah ein Zeuge in der Nähe des Tatortes zwei männliche Personen auf seinem Grundstück. Die verscheuchte er und die Männer flüchteten. Die Polizei fahndete mit ...

