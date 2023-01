POL-UL: (HDH) Heidenheim - Die Polizei, dein Freund und Familientherapeut

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, fuhr die 18-Jährige von Ingoldingen in Richtung Stafflangen. Im Ortsteil Muttensweiler fuhr sie am Kreisverkehr der Eichener Straße mit der Hauptstraße geradeaus über die Mittelinsel. Ihr Fiat wurde dadurch ausgehoben und überschlug sich. Das Auto prallte noch gegen eine Straßenlampe und blieb auf dem Dach liegen. ...

mehr