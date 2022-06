Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Polizei stoppt betrunkenen Smart-Fahrer

Overath (ots)

In der vergangenen Nacht (30.06.) befuhren Polizeibeamte gegen Mitternacht die Hauptstraße in Overath, als ihnen in Höhe der Einmündung Propsteistraße ein Smart auffiel, der deutliche Schlangenlinien fuhr.

Die Beamten hielten den 60-jährigen Overather kurz darauf an, um ihn hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit zu kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Der Beschuldigte räumte den Alkoholkonsum ein und wurde zur Durchführung einer Blutprobenentnahme der Polizeiwache Overath/Rösrath zugeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie das weitere Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Polizeiwache wieder verlassen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell