Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Falsche Telekommitarbeiter erbeuten Schmuck im Wert von über 11.000 Euro

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstagvormittag (28.06.) erhielt die Polizei gegen 09:45 Uhr den Hinweis einer 96-jährigen Bergisch Gladbacherin, dass sich unmittelbar zuvor zwei männliche Personen unter betrügerischen Absichten Zugang zu ihrem Haus verschafft hatten.

Als die ersten Polizisten vor Ort eintrafen, schilderte die Geschädigte, dass sich gegen 09:20 Uhr zwei Männer an ihrer Haustür als vermeintliche Telekom-Mitarbeiter ausgaben. Aufgrund einer angeblichen Störung in der Leitung müssten sie in die Wohnung. Während der eine die Seniorin ablenkte, sei der andere in die oberen Räumlichkeiten gegangen.

Als dieser schließlich wieder herunter kam, seien die beiden Täter plötzlich und ohne etwas zu sagen geflüchtet. Die 96-Jährige musste daraufhin feststellen, dass die Betrüger ihren hochwertigen Schmuck in Höhe von circa 11.000 Euro entwendet hatten.

Die beiden unbekannten Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, hellhäutig, sprachen akzentfrei deutsch, elegant gekleidet, halblange schwarze Mäntel.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im Bereich Gronau etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell