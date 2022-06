Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Motorradfahrer stürzt über Leitplanke

Wermelskirchen (ots)

Ein 18-jähriger Krefelder befuhr am Dienstag (28.06.) gegen 13:00 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki die K8 in Wermelskirchen in Fahrtrichtung Remscheid.

Zwischen den Ortschaften Unterpohlhausen und Eschbach verlor er im dortigen Serpentinenbereich die Kontrolle über sein Motorrad, touchierte die Leitplanke auf der rechten Seite und stürzte über diese.

Weitere Verkehrsteilnehmer leisteten umgehend erste Hilfe. Wenig später wurde der 18-Jährige mittels eines Rettungswagens schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht; sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße zeitweise vollständig gesperrt. (ch)

