POL-AA: Martin Oberle neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion in Waiblingen

Aalen (ots)

Polizeipräsident Reiner Möller darf zum 01. Februar mit Polizeidirektor Martin Oberle einen neuen Leiter der Kriminalpolizeidirektion mit Sitz in Waiblingen begrüßen. Martin Oberle folgt auf den Leitenden Kriminaldirektor Jochen Katzmann, der im Oktober zum Landeskriminalamt Baden-Württemberg gewechselt ist, wo er nun die Position des Vizepräsidenten bekleidet. Seither wurde die Kriminalpolizeidirektion kommissarisch durch Kriminaldirektor Jan Bronn geleitet. Polizeipräsident Reiner Möller zeigt sich hocherfreut darüber, dass die vakante Stelle des Kripo-Leiters zeitnah neu besetzt werden konnte: "Mit Martin Oberle haben wir einen geeigneten Beamten für die Leitung der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Aalen gewinnen können. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit."

Martin Oberle ist mit einer gebürtigen Waiblingerin verheiratet, hat eine 17-jährige Tochter und stammt aus der Ortenau. Der 59-Jährige stieg im Jahr 2000 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf und war vor seinem Aufstieg u.a. Leiter des Bezirks- und Postendienstes beim Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd und bei der damaligen Polizeidirektion Waiblingen.

Im höheren Polizeivollzugsdienst wurde Martin Oberle zunächst im Innenministerium Baden-Württemberg im Bereich für Aus- und Fortbildung eingesetzt und absolvierte nebenberuflich einen Masterabschluss in Wissensmanagement. Bevor er Leitungsfunktionen im badischen Landesteil und an der Hochschule für Polizei übernahm, wohnte er im Rems-Murr-Kreis in Leutenbach. In den vergangenen sechs Jahren war er beim Polizeipräsidium in Karlsruhe im Führungs- und Einsatzstab zunächst für den Technikbereich verantwortlich. Zuletzt war er in Karlsruhe für die Einsatzplanungen und die strategische Ausrichtung der Kriminalitätsbekämpfung sowie als Leiter des Führungsstabs bei größeren Einsatzlagen zuständig. Der neue Leiter der Kriminalpolizeidirektion reist sehr gerne mit der Familie auch in entlegenere Ziele und beschäftigt sich in seiner Freizeit viel mit Raumfahrt und Astronomie. Reizvoll ist für ihn daher die Nähe zu den Sternwarten in Welzheim und Stuttgart. Als Genusswanderer gibt es für ihn in der Wander- und Weinregion rund um die neue Wirkungsstätte einiges neues zu entdecken. Oberle freut sich, Teil eines gut funktionierenden Teams beim Polizeipräsidium Aalen zu werden. Nach jahrelanger Verwendung in stabsgeprägten Tätigkeiten war es sein Wunsch, wieder mehr die konkrete Arbeit vor Ort mit Elan mitzuprägen. Dabei begegnet er seiner neuen Aufgabe mit dem Ziel, die anerkannt professionelle Arbeit bei der Kriminalpolizeidirektion in Waiblingen fortzuführen und die erforderliche Richtung vorzugeben. Oberle: "Die gute Kriminalitätslage im Zuständigkeitsbereich des PP Aalen sehe ich nicht als Grund, mich darauf auszuruhen. Das kommt nicht von alleine und muss im bisherigen Sinne so fortgeführt und ausgebaut werden. Als technikaffiner Mensch kommt mir entgegen, dass das Polizeipräsidium Aalen sehr gut in der digitalen Welt lebt und modern aufgestellt ist. Es ist bemerkenswert, dass wir bei der Kriminalpolizeidirektion in Waiblingen eines der modernsten und neuesten Kriminaltechniklabore haben."

