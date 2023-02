Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Soko Höhe-Einladung zur Pressekonferenz

Aalen (ots)

Das Polizeipräsidium Aalen lädt die Medienschaffenden zu einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall - sowie des Polizeipräsidiums Aalen ein. Es wird über die neueste Entwicklung und Ermittlungsergebnisse der SOKO "Höhe" berichtet. Als Vertreter der Staatsanwaltschaft wird Herr Oberstaatsanwalt Harald Lustig gemeinsam mit Herrn Polizeipräsident Reiner Möller, Kriminaldirektor Jan-Dominik Bronn sowie Kriminaloberrat Jörg Meinhardt Auskunft über die aktuellen Erkenntnisse geben und für Rückfragen bereitstehen.

Die Pressekonferenz findet am Mittwoch, 01.02.2023, 11.30 Uhr in der Blendstatthalle in der Straße Blendstatt 6, 74523 Schwäbisch Hall statt. An der Halle stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Es wird empfohlen, die Tiefgarage des danebenliegenden Landratsamts in der Münzstraße zu nutzen.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung unter aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de oder Telefon 07361/580-109 bis 01.02.2023, bis 9.30 Uhr erforderlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell