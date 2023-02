Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schulgebäude mit Farbe beschmiert - Wohnungseinbruch - Kühlergrill entwendet - Jugendlicher bei Auseinandersetzung verletzt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Spiegelberg: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Dienstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 13.15 Uhr in der Straße Obere Roßstaig gegen einen Pfeiler und beschädigte dabei eine Schranke sowie einen danebenstehenden Blumenkübel. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher ohne den Vorfall zu melden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Sulzbach unter Tel. 07193/352 entgegen.

Fellbach: Jugendlicher verletzt

Ein 16-jähriger Junge lief am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Bühlstraße in Richtung einer dortigen Drogerie, als er plötzlich von hinten einen Fußtritt bekam. Der Junge ging zu Boden und wurde von dem Angreifer noch mit Fäusten geschlagen. Der Angreifer, der in Begleitung eines weiteren Jungen war, flüchtete anschließend. Der Angreifer sei ca. 14 Jahre alt gewesen, ca. 1,65 cm groß und habe eine Steppjacke, Brille und Jeans getragen. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise zum Tatgeschehen sowie auf den unbekannten Angreifer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Montag und Dienstagvormittag 10 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Hauseingangstreppe in der Langen Straße. Dabei verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Kühlergrill entwendet

Ein Dieb entwendete am Dienstag zwischen 01 Uhr und 13 Uhr den Kühlergrill eines in der Schumannstraße abgestellten Hondas. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: In Wohnung eingebrochen

Am Dienstagnachmittag zwischen 15:15 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung in der Strümpfelbacher Straße und durchsuchte mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dabei nichts entwendet, jedoch verursachte der Langfinger Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Winnenden: Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 12:00 Uhr und Samstag, 9:45 Uhr beschmierten Unbekannte ein Schulgebäude in der Albertviller Straße mit roter Farbe. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0719 694-0.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 9:30 Uhr und 11:10 Uhr besdchädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz ind er Friedensstraße geparkten PKW der Marke Seat. An diesem entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181/2040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell