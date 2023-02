Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Bremse und Gaspedal verwechselt - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Parkplatzunfall

Eine 33-jährige Chevrolet-Fahrerin übersah am Dienstag gegen 16:40 Uhr beim Rückwärtsausparken einen hinter ihr vorbeifahrenden Daimler eines 59-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

Lindach: Außenspiegel von PKW entwendet

Im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Dienstag, 9 Uhr, wurden an einem VW, der im Burglesäcker abgestellt war, beide Außenspiegel sowie die darunter verbauten Sensoren entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegengenommen.

Mutlangen: Bremse und Gaspedal verwechselt-12.000 Euro Schaden

Hoher Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Parkhaus "An der Stauferklinik". Ein 80-jähriger Hyundai-Fahrer hielt gegen 16:30 Uhr in dem Parkhaus an, um eine 61-Jährige mit ihrem Opel aus einer Parklücke ausparken zu lassen. Hierbei verwechselte er Bremse und Gaspedal seines PKW. Infolgedessen prallte er seitlich gegen den Opel der 61-Jährigen. Im weiteren Verlauf wurde der Skoda von dem Opel abgewiesen und kam zwischen einem parkenden Dacia und einem Skoda zum Stehen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe etwa 12000 Euro.

Lauchheim: Fahrzeugbrand

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Fahrzeugbrand auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass kurz nach dem Agnesbergtunnel am rechten Fahrbahnrand ein Mercedes ML stand, welcher in Vollbrand geraten war. Das Fahrzeug wurde durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht. Hierzu musste die rechte Fahrspur im Tunnel in Richtung Ulm für den Verkehr teilweise gesperrt werden. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell