Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 80-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Entersweilerstraße ist es am Sonntag zu einem Unfall zwischen dem Fahrer eines sogenannten E-Bikes und einem Auto gekommen. Der 80-jährige Pedelec-Fahrer fuhr auf dem Gehweg der Entersweilerstraße. Als er die Straße Am Warmfreibad überquerte, kollidierte der Mann mit einem abbiegenden Auto. Er prallte gegen die Windschutzscheibe und verletzte sich leicht. Sanitäter versorgten den 80-Jährigen und brachten ihn ins Krankenhaus. An seinem Elektrorad entstand Sachschaden. Das nicht mehr fahrbereite Auto wurde abgeschleppt. |erf

