POL-PPWP: Unfall: Mit Laterne und Hausfassade kollidiert

Kaiserslautern (ots) - Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen "An der Kalause" einen Unfall gebaut - und ist anschließend abgehauen. Zunächst war bei der Polizei ein Hinweis eingegangen, dass der 21-Jährige sich mit seiner Lebensgefährtin gestritten hatte und alkoholisiert davon gefahren wäre. Im Rahmen der Fahndung fanden die Beamten den Wagen in der Wörthstraße. An dem Wagen waren ...

