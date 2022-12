Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Handy im Bahnhof Bad Hönningen geraubt

Neuwied (ots)

Am 04.12.2022, um 22.30 Uhr, wollte ein 25-jähriger Fahrgast vom Bahnsteig des Bahnhofs Bad Hönningen aus, den Zug in Richtung Köln besteigen, als er von 2 männlichen Tätern stark gestoßen wurde. Dabei fiel sein Handy zu Boden. Ein Täter nahm das Handy an sich und beide entfernten sich laufend in entgegengesetzte Richtung. Der Versuch des Opfers, einem Täter nachzulaufen, scheiterte. Beide Täter waren ca. 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer trug eine dunkle Adidas-Jacke mit 3 weißen Streifen auf den Ärmeln. Wer hat das Geschehen beobachtet oder kann sonstige Angaben dazu machen? Hinweise werden die Polizei in Neuwied 02631/878-0 erbeten.

