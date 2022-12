POL-PDNR: Unkel - Kleinkind kurzzeitig vermisst

Rheinbreitbach (ots) - Am Dienstagabend, gegen 23:45 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Bürogebäudes einer Firma in der Straße Im Kettelfeld auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellte die Polizei fest, dass auch ein Fenster der Firmenhalle ausgehebelt wurde. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise an die Polizei in Linz, ...

mehr