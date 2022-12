Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Pkw

Ockenfels (ots)

In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter Bargeld aus einem geparkten Pkw in der Hauptstraße. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

