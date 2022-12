Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrerin

Kirchen (ots)

Am 06.12.2022, gegen 07:00 Uhr befuhr eine 26-jährige Fahrerin die Kreisstraße 101 aus Herdorf-Dermbach kommend in Richtung Kirchen-Offhausen. Im Verlauf der Strecke geriet sie aufgrund nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit in einer Rechtskurve ins Rutschen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw einer 47-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt; die 26-Jährige wurde leichtverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell