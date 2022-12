Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf der Bundesstraße 256 - Zeugenhinweise gesucht

Rengsdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 256 in Fahrtrichtung Straßenhaus eine Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte wechselte zum Überholen mit ihrem PKW Audi A1 auf Höhe der Abfahrt Rengsdorf Süd auf die linke Fahrspur. Während des Überholvorgangs scherte die Fahrerin eines rechtsseitig versetzt zu ihr fahrenden PKW ebenfalls auf die linke Fahrspur aus. Hierbei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. An beiden PKW entstand Sachschaden. Die Geschädigte verließ die Bundesstraße an der folgenden Abfahrt. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort. Bei dem PKW der Unfallverursacherin handelt es sich den Angaben der Geschädigten zufolge um einen silbernen Kleinwagen, vermutlich ein älteres Modell mit NR-Kennzeichen. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: weiblich, lange blonde Haare, runde Brille, ca. 40 Jahre. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

