Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger - Unfallbeteiligte Fahrer/-in eines weißen Kastenwagen gesucht

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus um 03:05 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall in der Poststraße in Dierdorf. Ein alkoholisierter Fußgänger überquerte hinter einer Linkskurve unachtsam die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Hierbei übersah der Fußgänger einen aus Richtung Ortsmitte kommenden weißen Kastenwagen. Beim Erblicken des Kastenwagens erschrak der Fußgänger und sprang zur Seite. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei mehrere leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der Kastenwagen fuhr weiter in Richtung Giershofen, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Den Angaben des Fußgängers zufolge dürfte der weiße Kastenwagen ein K oder KO Kennzeichen gehabt haben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell