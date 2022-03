Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende, vom 25.03.2022 bis einschließlich 27.03.2022, verzeichnete die Polizeiinspektion Idar-Oberstein ca. 60 Einsätze, in denen polizeiliches Erscheinen erforderlich war.

Am Freitag, den 25.03.2022, fand eine Demonstration der "Fridays for Future"-Bewegung im Bereich des Platzes "Auf der Idar" statt. Grundsätzlich verlief die Demonstration friedlich, jedoch wurde im Nachgang eine fahrlässige Körperverletzung zum Nachteil eines 12-jährigen Kindes angezeigt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Fahrzeug auf der L160 auf, welches einen platten Reifen aufwies. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle konnte ermittelt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ebenso konnte ein frischer Unfallschaden festgestellt werden. Hierzu wird auf die Pressemeldung vom 26.03.2022 verwiesen. Im Nachgang musste der verantwortliche Fahrzeugführer, wegen dem Nichtbefolgen eines Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.

Auch kam es, am frühen Samstagmorgen, zu einer wechselseitigen Körperverletzung in einer Shishabar im Idarer-Stadtteil, sowie in der Diskothek Granada. Ebenso musste die Polizeiinspektion Morbach durch Kräfte hiesiger Polizeiinspektion bei einer gemeldeten Schlägerei unterstützt werden. Bei Eintreffen war die Situation bereits unter Kontrolle, weshalb keine Unterstützung mehr von Nöten war. Am späten Nachmittag des 26.03.2022, musste hiesige Dienststelle einen Verkehrsunfall mit Beteiligung eines 10 Jahre alten Kindes aufnehmen, welches die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und anschließend in eine Schaufensterscheibe krachte, welche hierdurch zu Bruch ging. Das Kind wurde leichtverletzt, zwecks weiteren Untersuchung ins Klinikum nach Idar-Oberstein verbracht.

In der Nacht vom 26.03.2022 auf den 27.03.2022 kam es erneut zu einer Körperverletzung im Bereich der Diskothek Granada, wodurch eine Person leicht verletzt wurde.

Am Abend des 27.03.2022 wurde die Polizei durch die Integrierte Rettungsleitstelle Bad Kreuznach über einen Brandmeldealarm, im Bereich der Heinzenwies, in Kenntnis gesetzt. Durch die Feuerwehr konnte anschließend ermittelt werden, dass Rauch durch ein beschädigtes Kaminrohr in eine Wohnung gelangte, welche zurzeit renoviert wird. Zu einem Personen- und Sachschaden kam es glücklicherweise nicht.

Am frühen Morgen des 28.03.2022, konnte bei einer Person, im Rahmen einer Personenkontrolle, ein Gripp-Tütchen mit Cannabis aufgefunden werden. Auch war diese Person zur Fahndung, zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung, ausgeschrieben. Nach anschließender erkennungsdienstlicher Behandlung wurde diese aus der Maßnahme entlassen.

