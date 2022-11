Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht auf Samstag (04.11.2022 auf den 05.11.2022) zwei Gullideckel auf der Straße "Am Dorn" in Lüdinghausen, Seppenrade, ausgehoben. Diese konnten im Nahbereich aufgefunden und wieder eingesetzt werden. Ein Schaden ist glücklicherweise nicht entstanden. Gullideckel aus der Fassung zu heben stellt eine Straftat dar (Gefährlicher Eingriff in den ...

