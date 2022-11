Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell

Radfahrausbildung der 4. Klasse

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Coesfeld (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Coesfeld haben die beiden vierten Klassen der Grundschule Bösensell zur Abschlussfahrt der Radfahrausbildung begleitet.

Anders als bei den vier Trainingsterminen zuvor stand eine "Fahrrad-Rallye" auf dem Plan. In Kleingruppen steuerten die kleinen Pedalritter zunächst einige Ziele in Bösensell an. Danach ging es mit dem Fahrrad in Richtung Senden weiter, wo sie beispielweise die Steverhalle, das Rathaus und den Polizeiposten anfuhren.

Zur gemeinsamen Pause trafen sich alle Kinder und Begleiter an einer Eisdiele. Bei Kaffee und Eis sprachen sie über die viele erlebten Verkehrssituationen.

Nach der Stärkung ging es in den Kleingruppen zurück zur Schule. Dort erhielten die Viertklässler die Verkehrspässe und die Urkunden über die "Erfolgreiche Teilnahme" der Radfahrausbildung.

Die strahlenden Kinderaugen sind immer ein Zeichen dafür, dass die Radfahrausbildung bei den Kindern einen hohen Stellenwert hat.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell