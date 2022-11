Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erneuter "Dumme-Jungen-Streich" in der Moseltalhalle

Piesport (ots)

Am heutigen 23.11.2022, zwischen 16:30 und 17:30 Uhr kam es in der Moseltalhalle in Piesport erneut zu einem ärgerlichen Fall von einer möglichen Sachbeschädigung. Wie bereits am 17.10. verschafften sich vermutlich Kinder/Jugendliche Zutritt zur Halle. Während damals die noch unbekannten Täter mit Streichhölzern zündelten und Sportgeräte herausräumten, wurde am heutigen Tag ein Feuerlöscher entnommen und in der Halle entleert. Das dies ein sogenanntes Nothilfemittel darstellt, stellt dieser unsinnige Streich sogar eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch dar. Die Polizei Bernkastel-Kues bittet deshalb auch um Hinweise, wer für die Taten in Frage kommt.

