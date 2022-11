Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt im Bereich Bitburg und A 60

Bitburg (ots)

Am 23.11.2022 entzog sich ein Pkw der Marke Audi in der Kölner Straße in Bitburg einer Verkehrskontrolle. Er missachtete die Anhlatesignale eines Streifenwagens und flüchtete über die B 51 in Richtung A 60.

Hier fuhr der flüchtende Pkw als Falschfahrer durch den einspurigen Baustellenbereich bis zur A 60. Das Fahrzeug konnte auf dem Parkplatz Nimstal-Ost an der A 60 festgestellt werden. Der Parkplatz Nimstal-Ost musste für die weiteren Ermittlungen gesperrt werden. Die Sperrung dauert weiterhin an und wird voraussichtlich am morgigen Vormittag aufgehoben werden.

Personen, welche durch den flüchtenden Audi gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

Die Ermittlungen dauern an, wir bitten daher von Presseanfragen abzusehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell