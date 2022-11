POL-PDWIL: Diebstahl von Meerschweinchen

Daun / Gerolstein (ots) - Am 22.11.2022 zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun verstärkt Kontrollen mit dem Schwerpunkt auf ordnungsgemäße und vorschriftsmäßige Beleuchtung durch. Mit zwei stationären Kontrollstellen, zum einen in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein, als auch auf der B 257 im Bereich Darscheid, kontrollierten die Beamt*innen die Verkehrssicherheit. ...

