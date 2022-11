POL-PDWIL: Diebstahl eines Schildes wird nachher als "Scherz" deklariert

Longkamp (ots) - Am 22.11.2022 kam es gegen 17:30 Uhr zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine. Der 81-jährige Fahrzeugführer beabsichtigte, von einem Wirtschaftsweg auf die K103 in Richtung Götzeroth einzubiegen. In dem Moment, als dieser nach hinten sah, um den rückwärtigen Verkehr zu überblicken, kam er mit seinem ...

