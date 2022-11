Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl während Renovierungsarbeiten

Traben-Trarbach (ots)

Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde soll es bereits am Montag, 21.11.2022 gegen 15:30 Uhr in der Wildbadstraße im Stadtteil Kautenbach zu einem Diebstahl eines Edelstahlspülbeckens samt Armatur gekommen sein. Das Spülbecken war wegen Renovierungsarbeiten vor dem Anwesen der Geschädigten zwischengelagert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll zum Tatzeitpunkt ein weißer Transporter vorgefahren sein, aus welchem eine männliche Person ausstieg und das Edelstahlspülbecken in den Transporter geladen hatte. Anschließend entfernte sich der Transporter in Richtung Traben-Trarbach. Hinweise zu dem weißen Transporter oder den Insassen werden an die Polizeiwache in Traben-Trarbach erbeten.

