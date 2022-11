Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Gerolstein (ots)

Im Zeitraum 18.11.2022 bis 19.11.2022 beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen im Bereich der Straße "Am Rasbach" in Gerolstein abgestellten Personenkraftwagen, indem er die beiden Reifen auf der Fahrerseite vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes oder eines Messers zerstach, so dass diese luftleer wurden.

Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 oder die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

