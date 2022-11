POL-PDWIL: Diebstahl eines Handys

Gerolstein (ots) - Am 21.11.2022 gegen 13:25 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in ein Bekleidungsgeschäft für Kindermode in der Hauptstraße in Gerolstein und entwendete hier einen Schal und eine Mütze. Die Person des Täters wurde durch die Zeugen vor Ort wie folgt beschrieben: männliche Person im Alter zwischen 30 und 35 Jahren, bekleidet mit roten Kapuzenpullover und schwarzer Hose. Ferner führte die Person einen Rucksack mit sich. Hinweise zur Tat oder ...

mehr