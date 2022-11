POL-PDWIL: Was man so alles während der Streifenfahrt erlebt!?

Daun (ots) - Am 22.11.2022 zwischen Mitternacht und 02:00 Uhr führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun Kontrollen im Bereich der Mehrener Straße in Daun durch. Hier wurden erfreulicher Weise nur geringe verkehrsrechtliche Verstöße, allesamt im Verwarnungsgeldbereich festgestellt und geahndet. Ein Hauptaugenmerk lag auf den Beleuchtungseinrichtungen, welche natürlich in der "dunklen Jahreszeit" von ...

