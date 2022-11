POL-PDWIL: Verkehrskontrollen zur Nachtzeit

Daun (ots) - Am 21.11.2022 gegen 06:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem weißen Personenkraftwagen die Straße "Hamsterweg" in Daun-Pützborn in Richtung Daun-Neunkirchen. Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. Es kam zur Kollision der beiden Außenspiegel, bei ...

