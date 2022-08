Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendliche zündelten

Hildburghausen/Ebenhards (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren hielten sich Dienstagnachmittag am Katzengehölz in der Nähe des Werratalradweges zwischen Hildburghausen und Ebenhards auf. Sie versuchten mit einem Feuerzeug und einer Spraydose ein kleines Lagerfeuer an einer dort illegal befestigten Feuerstelle zu entfachen. Hierbei entzündete sich ein unmittelbar in der Nähe befindlicher Baumzweig und griff auf eine umliegende Grasfläche über. Als die Feuerwehr eintraf um den Brand zu löschen, waren die Jungs gerade im Begriff den Brandort zu verlassen. Doch diesen Plan hatten sie ohne die Feuerwehrkameraden gemacht, die bis zum Eintreffen der Polizei ein wachsames Auge auf die Zündler hatten. Die Flammen konnten schnell gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Für ihr Handeln müssen sie nun die Konsequenzen tragen.

