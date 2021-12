Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Auffahrunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der A48

Autobahnpolizei Mendig / A48 (ots)

Am Donnerstag, den 16.12.2021, ereignete sich gegen 19:40Uhr auf der A48 in Fahrtrichtung Trier, zwischen den Anschlussstellen Kaisersesch und Laubach, ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ersten Ermittlungen zufolge befuhren beide Fahrzeuge den rechten von zwei Fahrstreifen, wobei die Fahrerin des nachfolgenden PKW aufgrund ungeklärter Ursache auf das vorausfahrende Fahrzeug auffuhr. Das vorausfahrende Fahrzeug wurde daraufhin nach links abgelenkt und prallte in die Mittelschutzplanke. Durch den Verkehrsunfall wurden die Fahrzeugführerinnen, welche sich jeweils allein in den Fahrzeugen befanden, schwer verletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden verletzten Fahrzeugführerinnen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, sowie der umfangreichen Fahrbahnreinigung, musste die Richtungsfahrbahn Trier für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Von der Autobahnmeisterei Kaisersesch wurde eine Verkehrsableitung eingerichtet.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell