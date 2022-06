Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Gau-Bickelheim (ots)

Ein 70-jähriger Fahrradfahrer befuhr am 15.06.2022, gegen 12:30 Uhr, die Robert-Koch-Straße in Gau-Bickelheim und wollte nach rechts in den Badenheimer Weg in Fahrtrichtung Ortsmitte einbiegen. An der Einmündung zum Badenheimer Weg (Regelung rechts-vor-links)kam es zum Kontakt zwischen dem bevorrechtigten Radfahrer und einem 63-jährigen Pkw-Fahrer, der den Badenheimer Weg in Richtung Ortsmitte befuhr. Der Radfahrer stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins DRK-Krankenhaus nach Alzey verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell