Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Gundheim (ots)

Vermutlich am Samstag, 11.06.2022, kam es in der Westhofener Straße in Gundheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt. Der Verursacher streifte augenscheinlich im Vorbeifahren den geparkten PKW mit seinem rechten Außenspiegel, da das Spiegelglas des verursachenden Fahrzeuges auf der Straße liegen blieb. Anschließend entfernte sich dieser von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731 - 9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

